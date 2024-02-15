Ünlü çip üreticisi rakiplerini solladı

Kaynak: AA
Ünlü çip üreticisi rakiplerini solladı
Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia’nın piyasa değeri bugün 1,83 trilyon dolara ulaşarak Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti.

Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 artışla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı.

Bugün hisselerinde yüzde 0,5 artış görülen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ise 1,82 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya gerilemiş oldu.

Ülkede en değerli ilk iki şirket de 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple oldu. ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada oldu.

Nvidia, dün de piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmişti.

Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara çıkmıştı.

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