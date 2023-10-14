Ünlü çizgi roman sanatçısı hayatını kaybetti

Sinemaseverlerin sevdiği karakterlere hayat veren çizgi roman sanatçısı ve yazar Keith Giffen, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü çizgi roman sanatçısı hayatını kaybetti

Marvel’ın “Guardians of the Galaxy” film serisinin yıldızı Rocket Raccoon’un ve DC süper kahramanı “Blue Beetle”ın yaratıcısı Keith Giffen, pazartesi günü felç geçirdikten sonra yaşama veda etti.

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1952’de New York, ABD’de doğan Giffen, hem Marvel hem de DC için yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Giffen’in pazartesi günü Virginia’daki evinde felç geçirdikten sonra öldüğü bildirildi.

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"NESLİMİZİN EN VERİMLİ YARATICI ZİHNİYDİ"

Çizgi roman yazarı ve DC çizgi romanlarının eski başkanı Paul Levitz, perşembe sabahı Facebook sayfasında, "Üzücü haber artık resmileşti: Keith Giffen, yaşamımızın ötesinde yeni dünyalar yaratmaya gitti. Keith muhtemelen çizgi roman alanında neslimizin en verimli yaratıcı zihniydi. Sürekli olarak ortaya çıkan sonsuz sayıda fikri vardı" diye yazdı.

Giffen, çizgi roman kariyerine 1970’lerde Marvel’da çalışarak başladı, ancak en çok 1980’lerde ve 1990’larda DC’deki çalışmalarıyla, özellikle de uzak gelecekte geçecek olan “Legion of Super-Heroes” ve “Justice League” gibi büyük kadroya sahip kitaplardaki çalışmalarıyla tanınıyor.

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