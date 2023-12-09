Ünlü çömlekçi kapısına kilit vurdu. ‘Stres getirmek yasaktır’ sloganıyla ün yapmıştı

Konya Meram’da ‘Stres getirmek yasaktır’ sloganıyla tanınan ve vatandaşların sevdiği Berat Çömlekçilik ekonomik sorunlar nedeniyle kepenk indirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü çömlekçi kapısına kilit vurdu. ‘Stres getirmek yasaktır’ sloganıyla ün yapmıştı

Merhabahaber'den Ali Gözen'in özel haberine göre, çömlek sanatı, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olarak sayıları her geçen gün azalıyor. Birçok çömlek atölyesi usta bulamadığı için kapanırken, bazıları da maliyetlerin yükselmesiyle baş edemediği için işi bırakıyor.

Bu duruma düşenlerden biri de Konya’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Berat Çömlekçilik oldu. Konya’nın ünlü çömlekçilerinden Berat Çömlekçilik, ülkede yaşanan ekonomik krizden nasibini aldı.

Berat Çömlekçilik, maliyetlerin yükselmesi ve satışların azalması sebebiyle kapanma kararı verdi. Sektörden ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyuran Berat Çömlekçilik yetkilileri “Bir maceranın sonuna geldik. Üretimden halka diyerek işyerimizi kapatıyoruz. Son dönemde yapılan zamlara dayanamadık. Bu yüzden işyerimizi kapatıyoruz” açıklamasını yaptı.

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