Ünlü dağcı CHP'den aday adayı oldu. Beşiktaş Belediyesi için sürpriz isim ortaya çıktı

Ünlü dağcı Nasuh Mahruki, CHP’nin İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Ünlü dağcı, ilçeyi güzel yerlere getirebilmek için elini taşın altına koyduğunu söyledi.

“BEŞİKTAŞ’I DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Mahruki açıklamasının devamında şunları söyledi, "Değerli Beşiktaşlılar, komşularım, dostlarım, hemşerilerim, bugün sizlerle önemli bir kararımı paylaşmak istiyorum. Sizler için yola çıktım. Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için yola çıktım. Deprem ve sel gibi afetler başta olmak üzere afet dirençli bir ilçe yapmak için aday oldum”

NASUH MAHRUKİ MUSTAFA SANDAL İLE Mİ YARIŞACAK?

İYİ Parti, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’a kendi partilerinden Belediye Başkan Adaylığı teklif etmişti. İddialara göre Sandal, bu teklife olumlu yanıt verdi.