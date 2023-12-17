Ünlü dağcı CHP'den aday adayı oldu. Beşiktaş Belediyesi için sürpriz isim ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü dağcı CHP'den aday adayı oldu. Beşiktaş Belediyesi için sürpriz isim ortaya çıktı
Everest Dağı’na tırmanmayı başaran ilk Türk olan ve Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT)’un eski Başkanı Nasuh Mahruki CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu.

Ünlü dağcı Nasuh Mahruki, CHP’nin İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Ünlü dağcı, ilçeyi güzel yerlere getirebilmek için elini taşın altına koyduğunu söyledi.

“BEŞİKTAŞ’I DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Mahruki açıklamasının devamında şunları söyledi, "Değerli Beşiktaşlılar, komşularım, dostlarım, hemşerilerim, bugün sizlerle önemli bir kararımı paylaşmak istiyorum. Sizler için yola çıktım. Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için yola çıktım. Deprem ve sel gibi afetler başta olmak üzere afet dirençli bir ilçe yapmak için aday oldum”

nasuh-mahruki7.jpg

NASUH MAHRUKİ MUSTAFA SANDAL İLE Mİ YARIŞACAK?

İYİ Parti, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’a kendi partilerinden Belediye Başkan Adaylığı teklif etmişti. İddialara göre Sandal, bu teklife olumlu yanıt verdi.

mustafa-sandal333.jpg

İlgili Haberler
İYİ Parti milletvekili Yaldır'dan Aksaray Belediye Meclis Üyesi A. Adayı Güler'e tam destek
İYİ Parti milletvekili Yaldır'dan Aksaray Belediye Meclis Üyesi A. Adayı Güler'e tam destek
İYİ Partili Türkoğlu Meclis'te konuştu. Bakan Tekin hop oturup hop kalktı
İYİ Partili Türkoğlu Meclis'te konuştu. Bakan Tekin hop oturup hop kalktı
İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi İYİ Parti’den istifa etti
İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi İYİ Parti’den istifa etti
Mustafa Sandal İYİ Parti’nin adayı olacak. Bomba iddia
İYİ Parti yerel seçim için vites yükseltti! Mustafa Sandal'ın nereden aday olacağı ortaya çıktı
Son Haberler
Manchester United Liverpool'u liderlikten etti. Dev maçta kazanan çıkmadı Spor
Manchester United Liverpool'u liderlikten etti. Dev maçta kazanan çıkmadı
İtfaiye ekipleri yaşlı adamı alevlerin içinden son anda çıkardı Gündem
İtfaiye ekipleri yaşlı adamı alevlerin içinden son anda çıkardı
TZOB Başkanı Bayraktar, 'Üretmeliyiz ve yerli ürünlerimize sahip çıkmalıyız' Gündem
TZOB Başkanı Bayraktar, 'Üretmeliyiz ve yerli ürünlerimize sahip çıkmalıyız'
Mehmet Akif Üstündağ ile Mehmet Büyükekşi arasındaki farka bakın. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Mehmet Akif Üstündağ ile Mehmet Büyükekşi arasındaki farka bakın. Gürel Yurttaş yazdı
Ajax 2-0 önde olduğu maçtan 1 puanla ayrıldı Spor
Ajax 2-0 önde olduğu maçtan 1 puanla ayrıldı
Kırklareli’nde yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü Gündem
Kırklareli’nde yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü
İYİ Partili Emre Güler Aksaray Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarını açıkladı Gündem
İYİ Partili Emre Güler Aksaray Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarını açıkladı