Ünlü deterjan üreticisine rekor ceza

Kaynak: Haber3
Ünlü deterjan üreticisine rekor ceza
Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 TL idari para ceza verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek amacıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

ALICILARIN YENİDEN SATIŞ FİYATINI BELİRLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle beraber soruşturmanın sonlandırılmasına onay verildi.

Bu doğrultuda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu amaçla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini onayladı.

Söz konusu soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasıyla cezada yüzde 25 indirim yapıldı.

Kurul, ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırdığını açıkladı.

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