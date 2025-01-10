Ünlü dev giyim markası satılıyor. Moda dünyasında yer yerinden oynayacak!

İtalya'nın dünyaca ünlü moda markası Prada’nın, ABD’li Capri Holding’e ait olan ve bir diğer ünlü İtalyan markası Versace’yi satın almayı planladığı öne sürüldü.

Il Sole 24 Ore'nin haberine göre, Prada’ya Citi markası danışmanlık yaparken, Capri Holding ise olası alıcılarla iletişime geçmek için Barclays ile iş birliği yapıyor.

İtalyan basını, Versace’nin birçok markanın hedefinde olduğunu ifade ederken, markanın satış fiyatının henüz belirlenmediğini belirtti. Bu durum, lüks moda sektöründeki hareketliliği yükseltirken, Versace’nin geleceğine dair beklentileri de şekillendiriyor.

BEKLENENDEN DAHA BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞADI

Capri Holding’in Versace’yi satmayı değerlendirdiği geçtiğimiz aylarda da gündeme gelmişti. Şirketin, diğer bir önemli markası Michael Kors’a odaklanmak istediği ifade ediliyor. Öte yandan, lüks tüketim talebindeki azalma sebebiyle Capri’nin kasım ayında gelirlerinde beklenenden daha büyük bir düşüş yaşadığı belirtiliyor.

Aile şirketi yapısını devam ettiren Prada, lüks moda sektöründeki dalgalanmalardan en az etkilenen markalar arasında bulunuyor. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde satışlarını %18 oranında yükselten Prada, sektördeki güçlü konumunu koruyor. Versace’yi satın alma girişimi, Prada’nın büyüme stratejisine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.