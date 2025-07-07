Ünlü ekonomist açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapamadılar çünkü...

Ekonomist Emre Şirin, asgari ücrete ara zam yapılmamasının ardında yatan temel nedenin ekonomik kırılganlık ve işsizlik korkusu olduğunu söyledi. Şirin’e göre, firmalar iflasın eşiğinde olduğu için ücret artışının işten çıkarmaları tetikleyebileceğini belirtti.

Emre Şirin şöyle konuştu:

Şu an talep geri çekildiği için, talep düştüğü için belli mal gruplarında enflasyon düşüyor denilebilir ya da artış hızı fiyatların düşüyor denilebilir ama bu gerçekçi temelden sorunu çözen bir yapısal kronik problemi çözen bir tablo değil. Sadece suni bir yapı var. Niye? Çünkü burada faizi en yüksek seviyeye getirdiğin için bunlar oluyor veya insanların ücretlerini artırmadığın için oluyor.

“KAYBEDEN VATANDAŞ OLDU”

Bir noktada faiz indirmek zorunda kalınacak. Doları bırakmak zorunda kalınacak ekonomik aktivitenin artması için yine çaba sarf etmek zorunda kalınacak ki nefes kredileri, KGF vesaireyi devreye sokmaya başladılar. 2 sene boyunca bedel ödeterek çözmeye uğraştığını söylenen enflasyon daha da patlayacak. Bunu yaparken hep sabit gelirli üzerinden tanımlandı, talep enflasyonu var denildi. O da bir illüzyondu. İnsanların ücretleri üzerinde oynandı. Diğer taraflardan enflasyonu artıran hiçbir hususun üzerine üzerine gidilmedi sonrasında kaybeden yine vatandaş oldu.

“İŞ DÜNYASI BATIYOR”

Bakın asgari ücret dramatik bir durumda ve ara zam yapamadılar. Bu bir tercih tabii ki ama yapamadılar. Şöyle, işsizlikten öyle bir korkuyorlar ki firmalar zaten batmak üzere ve sürekli batıyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda asgari ücreti de arttırırsak daha da beter işten çıkarmalar olacak mantığı var. Çünkü iş dünyası batıyor. Batan insan daha fazla biz işçi çıkartmayalım mantığıyla hareket edilsin isteniyor. Ama bu bir de bu da bir kısır döngü. Yani bugünkü tabloda yüzde 46 politika faizi var. Yüzde 42,5 seviyesine düşürsen ne olacak? 40'a düşürsen ne olacak?