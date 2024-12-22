Ünlü ekonomist asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

Dr. Şeref Oğuz, Asgari Ücret Komisyonu'nun salı ya da çarşamba günü gerçekleştireceği 4. toplantısında belirlenmesi beklenen asgari ücret miktarıyla ilgili açıklama yaptı. Oğuz, "Asgari ücreti son aşamada Cumhurbaşkanı belirler" ifadelerini kullanarak bir rakam verdi.

Dr. Şeref Oğuz, Asgari Ücret Komisyonu'nun salı ya da çarşamba günü yapacağı 4. toplantı öncesi açıklamalarda bulunarak, olası rakamı açıkladı. Oğuz, komisyonun kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakamı artıracağını düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Asgari ücreti zannedildiği gibi Asgari Ücret Komisyonu değil Cumhurbaşkanı belirliyor. 2022 yılında da böyle oldu. Komisyon yüzde 33 olarak belirledikten sonra Cumhurbaşkanı üzerine fark koyarak yüzde 50,5 açıklamıştı. Şimdi de aynısı olacak. Öngörüm şudur; 24 bin lira civarında bir asgari ücret çıkacak komisyondan. Ancak Cumhurbaşkanı bunu 25 bin liraya tamamlayacak. Öngörümün sebebi de şu; Cumhurbaşkanı, 'Ben asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğim' dedi. Yıl sonundaki enflasyon beklentisi yüzde 47. Bunun üzerine 17 bin 2 lirayı eklediğimiz zaman 25 bin lirayı buluyor zaten."

"TÜRKİYE BİR AN ÖNCE ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARINDAN KURTULMALIDIR"

Asgari ücretin belirlenmesini, koyun pazarlığına benzeten Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sorun asgari ücretlinin cebine neyin gireceğini sorgularken, asgari ücretlinin cebinden bunu alacak enflasyonu sorgulamıyoruz. Koyun pazarlığı gibi yaptığımız her işin sonunda, yaptığımız pazarlık gidip etiketlere yapışıyor. Biz asgari ücretlinin gelirini enflasyonla telafi etmek yerine, enflasyonu telef etmek zorundayız. Yani asgari ücretle uğraşırken asıl sebepleri görmüyoruz. Türkiye bir an önce asgari ücret tartışmalarından kurtulmalıdır."

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