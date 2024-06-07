Ünlü ekonomistten "satmayın" uyarısı: Yatırımı buna yapan para basacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomistten "satmayın" uyarısı: Yatırımı buna yapan para basacak

Ünlü bir ekonomist Tuna Kaya'nın yatırım ile ilgili son açıklamaları piyasaları hareketlendirdi.

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, kripto para birimi Bitcoin'in gelecekteki değerini vurgulayarak yatırımcıları bu varlığı ellerinde tutmaya teşvik etti. Kaya, Bitcoin'in uzun vadeli potansiyelini göz önünde bulundurarak, yatırımcılara aceleci davranmamaları konusunda tavsiyede bulundu ve "Sakın satmayın" dedi.

YATIRIMCILAR DİKKAT!

Yatırım dünyasında çeşitliliğe yönelik bir eğilim gözlemlenirken, yatırımcıların karar verme süreçlerinde uzman görüşlerine başvurdukları biliniyor. Ekonomist Tuna Kaya'nın son açıklamaları, bu konuda yatırımcılara yol gösterici olabilecek nitelikte. Kaya'nın önerileri, özellikle karar verme aşamasında olan yatırımcılar için önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler ışığında, yatırımcıların varlıklarını yönlendirme biçimleri üzerine etkili stratejiler geliştirmeleri bekleniyor.

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"YIL SONU 122 BİN DOLAR HEDEFİ"

Kripto paralara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Tuna Kaya, Bitcoin'in gelecekteki potansiyelini vurguladı. Kaya, "Yaz ayları itibariyle olası düşüşleri alım fırsatı olarak kullanmamız gerekiyor. Ağustos ayı itibariyle piyasada yükselişin daha da canlı bir şekilde olmasını bekliyorum" dedi.

FIBONACCI ANALİZİNE GÖRE BİTCOİN

Tuna Kaya, ABD seçimlerine kadar olan süreçte Bitcoin'in haftalık grafik üzerinde yaptığı Fibonacci analizine dayanarak, Bitcoin'in yeniden 69 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını öngördüğünü belirtti. "69 bin üzerinde kalan bitcoin'in ilk hedefi 83 bin dolar seviyesi olacak ve bu yıl sonu itibariyle bu çanağın hedef seviyesinin tamamlanmasını bekliyorum" dedi. Kaya, yatırımcılara seslenerek, Bitcoin'deki olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve uzun vadede önemli kazançlar elde edilebileceğini belirtti.

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