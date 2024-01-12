Ünlü ekran yüzünün yeni adresi belli oldu. Nerede kalmıştık? notuyla duyurdu

Son olarak Haber Global’de çalışan ünlü ekran yüzü Erhan Ertürk'ün yeni adresi belli oldu.

MedyaRadar’ın haberine göre, 2022 yılında Haber Global’e veda eden Ertürk, KRT TV ile anlaştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertürk, gönderisine “Nerede kalmıştık?” notunu ekledi.

ERHAN ERTÜRK KİMDİR?

1970 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Ertürk, eğitim ve öğrenimini İzmir’de tamamladı ve ilk olarak muhabir olarak işe başladı.

1997 yılında Ali Kırca ile tanıştan Ertürk, 2001 yılına kadar ATV’de muhabir editör olarak Kırca ile beraber çalıştı. Ertürk'ün bir sonraki durağı 2001 yılında Star TV oldu ancak Ertürk, Star televizyonu ile 2003 senesinde yollarını ayırdı.

Çeşitli satış reklamları, koordinatörlük ve yönetici olarak görevlerde bulundu. Bunun dışında pek çok formatta seslendirmeler yaptı.

Erhan Ertürk, 2003 senesinde başladığı NTV ekranlarında tam 15 yıl boyunca haber sundu. NTV ile yollarını 2018 yılında ayıran Ertürk, meslek hayatına KRT TV'de devam edecek.