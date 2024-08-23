Ünlü eski futbolcunun başını yakan poz

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu talep doğrultusunda soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Gökhan Çıra’nın “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturma sürecinde, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında hazırlanan raporda, çocuğun evde bakımını yapan kişiler tarafından bakımına devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Çocuğun durumu ve gelişimine uygun olarak çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra’nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği bildirildi.