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Ünlü estetikçi açıkladı: Göğüs büyüklüğü yaşayan erkekler evlenmek istemiyor

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerin yaşadığı göğüs büyüklüğünün tedavisi hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:51
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Ünlü estetikçi: Göğüs büyüklüğü yaşayan erkekler evlenmek istemiyor

Ünlü estetikçi açıkladı: Göğüs büyüklüğü yaşayan erkekler evlenmek istemiyor
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İHA’nın haberine göre; Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Göğüs büyüklüğü (Jinekomasti), yaşayan erkekler arasında evlenmek istemeyenler ve evli olanlarında fiziksel özelliklerinden dolayı evliliklerinde sıkıntı yaşayanları bolca görmekteyiz. Bu kişiler denize veya havuza gitmek istemezler. Yazın bile çok bol kıyafetler giyerek göğüslerini sağlamaya çalışırlar. Tedavisi fazlasıyla kolay, herhangi bir kompleksi olmayan, basit bir süreçle halledilebilir bir operasyondur” ifadelerini kullandı.

Erkeklerde göğüslerin büyük olmasının çok ciddi bir fiziksel estetik konusu olarak algılandığını söyleyen Dr. Hayati Akbaş şunları belirtti:

“Ergenlik döneminden itibaren erkek çocuklar göğüslerindeki bu anormal büyümeyi psikolojik olarak rahat kabul etmezler. Bedenleriyle bir kaygıya girerler. Dolayısıyla erkeklerde meme göğüs büyüklüğü mutlaka düzeltilmesi gereken, normal bir erkek fiziğine sahip olunmasını gerektiren bir durumdur. Tabii ki altında yatan bir hastalık durumu veya ergenlik döneminden kalma geçici büyümeler, sarkmalar varsa bunlarda herhangi bir cerrahi tedaviye gerek yoktur. Mutlaka altında yatan bir psikolojik veya tıbbi nedenlerden sağlanabilir. Ama belirli bir yaştan itibaren, çocuğun veya yetiştin bir insanın psikolojisini olumsuz yönde etkileyen, onun kıyafet seçimini, sosyal aktivitelerini etkileyen durumlar varsa mutlaka cerrahi müdahaleye başvurabilirler. Erkeklerde büyük göğüs problemi yaşayanlar tatile gitmek istemezler. Arkadaşlarının yanında üstlerini çıkarmazlar. Denize veya havuza gitmek istemezler. Yazın bile çok bol kıyafetler giyerek göğüslerini sağlamaya çalışırlar”

Göğüs büyüklüğü tedavisinin kolay olduğunu söyleyen Dr. Akbaş şunları dile getirdi:

“Göğüs büyüklüğü yaşayan bir erkekte altta yatan bir göğüs hastalığı problemi yoksa mutlaka plastik cerrahi yöntemiyle o memelerin o bedenin normal bir erkek vücudu haline getirilmesi gerekir. Jinekomasti adını verdiğimiz bu erkekte göğüs büyüme problemini plastik cerrahiler düzeltebilirler. Çok kaygıya gerek yok. Uygun zaman ve uygun ortamda bunun tedavisini yapmalarını, psikolojilerini düzeltmelerini tavsiye ediyoruz. Hatta bu nedenden dolayı mesleğini icra etmek istemeyenleri fazlasıyla görmekteyiz. Aynı şekilde evlenmek istemeyenler ve evli olanlarında fiziksel özelliklerinden dolayı evliliklerinde sıkıntı yaşayanları da bolca görmekteyiz. Ama dediğim gibi tedavisi fazlasıyla kolay, herhangi bir kompleksi olmayan basit bir süreçle halledilebilir bir operasyondur”
 

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