Ünlü fenomen ABD'deki evinin bahçesine Atatürk bölümü yaptı

ABD'de yaşayan fenomen Eylül Öztürk Özkan, komşularının tanıması ve çocuklarının öğrenmesi için evinin bahçesine Atatürk bölümü yaptı.

Ünlü fenomen ABD'deki evinin bahçesine Atatürk bölümü yaptı

ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak çocuklarına ve komşularına Türk kültürünü ve Atatürk'ü tanıtmak isteyen ünlü oyuncu Eylül Öztürk Özkan, Florida'daki evinin bahçesinde özel bir Atatürk bölümü oluşturdu.

Oluşturduğu alana Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu büyük bir portre koyan Özkan, bahçedeki bölüm ile komşularının ve çocuklarının Türk tarihini, kültürünü ve Atatürk'ü daha yakından tanımasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

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Bahçesindeki Atatürk bölümünü sosyal medya üzerinden "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!" sözleriyle paylaşan Özkan, şunları kaydetti:

"Böyle anlamlı bir günde istedim ki komşularımızla da bu günün anlam ve önemini paylaşalım????

Ata’mı daha yakından tanısınlar istedim????

"YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ" sözünü herkese duyurmak istedim…

Altına da şöyle yazdım;

Türk ulusunun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Dünya’nın neresinde olursak olalım, Atatürk sevgimiz hiç bitmeyecek, nesilden nesile aktarılacak..

Sana sözüm olsun Ata’m, evlatlarımı senin gölgende büyüteceğim… Vatanına milletine faydalı, sağ duyulu, onurlu evlatlar yetiştireceğim…

Sonsuza dek izindeyiz! ????????????????????????"

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