Ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti! Cansız bedenine pet şişe attılar

Kaynak: Haber Merkezi

Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde yaşayan ünlü yayıncı Jean Pormanove, gerçek adıyla Raphael Graven, 17 Ağustos Pazar gecesi gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybetti.

Fenomen yayıncının ani ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğarken, Nice Savcılığı ölüm nedenini belirlemek için otopsi kararı aldı.

yeni-proje-2025-08-20t084301-nskv.webp

OLAY SONRASI YAYINI KESTİ

Olay, Graven’ın canlı yayını sırasında meydana geldi. Yayını izleyen bir arkadaşı, Graven’ın hareketsiz olduğunu fark edince önce uzaktan pet şişe fırlatarak tepki almaya çalıştı. Yanıt alamayınca yanına giden arkadaş, Graven’ın cansız bedeniyle karşılaştı ve yayın aniden kesildi.

Graven’ın vefatını, yakın arkadaşı ve yayıncı Owen Cenazandotti duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son anlarını paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç ayrılmadan… Seni çok özleyeceğiz” sözleriyle duygularını ifade etti.

yeni-proje-2025-08-20t084305-qk4j.webp

GEÇMİŞTEKİ ŞİDDET OLAYLARI GÜNDEM OLDU

Nice Savcılığı, şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını belirtse de, Graven’ın geçmişte başka içerik üreticileri tarafından şiddete maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Le Parisien gazetesine göre, genç yayıncı daha önce dövülmüş, boğulmuş ve paintball silahıyla vurulmuştu.

Son Haberler
Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!
Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!
ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli
ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli
Suriye, Türkiye’den ithalatı yasakladı: Amaçları kendi üreticilerini korumak
Suriye, Türkiye’den ithalatı yasakladı: Amaçları kendi üreticilerini korumak
Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe
Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe
Murat Övüç’ün milyonluk hesabı da Türkiye’ye kapatıldı! 30 fenomene erişim engeli getirilmişti!
Murat Övüç’ün milyonluk hesabı da Türkiye’ye kapatıldı! 30 fenomene erişim engeli getirilmişti!