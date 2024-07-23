Ünlü fenomen feci kazada öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomen feci kazada öldü

Milyonlarca hayranı tarafından 'MotoTanya' olarak bilinen motosiklet modeli ve sosyal medya fenomeni Tatyana Ozolina, ülkemizde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Ozolina, geçen hafta Yunan sınırından geri çevrildi. Asıl planı Batı Avrupa'da bir yaz turu yapmaktı, ancak AB üye ülkesinin yetkilileri motosikletinin AB sınırlarına girmesine izin vermedi.

Pazartesi günü iki motorcu arkadaşıyla seyahat eden Ozolina, Telegram kanalı Baza'nın yerel kaynaklara dayanarak bildirdiğine göre kontrolünü kaybetti ve geçen bir kamyona çarptı.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Kaza, Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halinde Tatyana ve Türk moto vlogger Onur Obut’un motosikletlerin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç fenomenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

MotoTanya'nın TikTok'ta yaklaşık beş milyon, YouTube'da yaklaşık iki milyon ve Instagram'da 960.000 takipçisi vardı. Tüm platformlardaki son paylaşımı , AB'nin motosikletinin geçmesine izin vermemesi gerçeğinden yakınan Yunanistan-Türkiye sınırından kısa bir klipti.

Tanya, üç gün önce Akçaabat'ta Gürcistan'dan Yunanistan sınırına kadar Karadeniz kıyısı boyunca bisikletle giderken çekilmiş bikinili bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ozolina , kitlesel fonlama platformu Kickstarter tarafından 2023 yılında "Yılın Motoblog Yazarı", 2024'ün Nisan ayında ise "Yılın Seyahat Blog Yazarı" seçildi.

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