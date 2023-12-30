Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı

İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda ‘Tesla’ markalı bir otomobil ile hız denemesi yapan ve 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ‘Yaspe’ isimli bir sosyal medya fenomeni, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca jandarmanın radarına takıldı.

Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti.

Aracın tescil plakası üzerinden, 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun, ‘yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak’ maddesinden dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.

PANİK ATAK HASTALIĞI SONRASI YOUTUBE'A BAŞLADI

YouTube'ta 1,96 milyon abonesi bulunan 'Yaspe' lakaplı Yasin Pehlivan, Japonya’da yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastası olmuş, doktorun tavsiyesiyle sevdiği işlere yönelmesi tavsiye edilmişti. Tedavisi için sosyal medyada komik videolar çekmeye başlayan Yaspe'nin videoları, kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.