Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi

24 yaşındaki Çinli internet ünlüsü Pan Xiaoting, canlı yayın sırasında aniden hayatını kaybetti. Pan Xiaoting, aşırı yemek yemesiyle tanınıyordu.

İnternet fenomeni Pan Xiaoting, aşırı yemek yeme meydan okumalarıyla tanınıyordu. 24 yaşındaki genç kadın, her gün 10 saatten fazla bir süre boyunca aralıksız yemek yerken canlı yayın yapıyordu.

Her canlı yayında düzenli olarak 10 kilodan fazla yemek tüketen Pan Xiaoting, bir yayın sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopside genç kadının midesinde deformasyonlar olduğu ve sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu tespit edildi.

gs0oyyfawaawfye.jpeg

BİRÇOK KEZ HASTANELİK OLMUŞTU

Pan Xiaoting, izleyicilerini eğlendirmek amacıyla büyük miktarda yemek yeme fikrini bir arkadaşından öğrendiğini söylemişti.

Arkadaşının bu işten büyük paralar kazandığını gören Xiaoting, canlı yayınlarda uzun süre yemek yemeye başlamıştı.

gsxmgddweaah3-w.jpeg

Ailesi, bu durumun vücuduna zarar verdiğini düşündükleri için yaptıkları işe karşı çıkmış ve giderek artan porsiyonlarla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Ailesinin ve doktorların uyarılarını göz ardı eden Pan Xiaoting, aşırı yemek yüzünden mide-bağırsak kanaması geçirerek birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

İlgili Haberler
Rusya’dan ABD’ye tehdit
ABD'yi karıştıran iddia: Biden çekiliyor
Son Haberler
EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı Spor
EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı
MASAK'tan çok tartışılacak Dilan Polat raporu. Dilan Polat derhal serbest bırakılmalı Gündem
MASAK'tan çok tartışılacak Dilan Polat raporu. Dilan Polat derhal serbest bırakılmalı
Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar Dünya
Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar
Alex de Souza yıkıldı Spor
Alex de Souza yıkıldı
Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi Gündem
Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi
Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor Spor
Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor