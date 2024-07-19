Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi

İnternet fenomeni Pan Xiaoting, aşırı yemek yeme meydan okumalarıyla tanınıyordu. 24 yaşındaki genç kadın, her gün 10 saatten fazla bir süre boyunca aralıksız yemek yerken canlı yayın yapıyordu.

Her canlı yayında düzenli olarak 10 kilodan fazla yemek tüketen Pan Xiaoting, bir yayın sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopside genç kadının midesinde deformasyonlar olduğu ve sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu tespit edildi.

BİRÇOK KEZ HASTANELİK OLMUŞTU

Pan Xiaoting, izleyicilerini eğlendirmek amacıyla büyük miktarda yemek yeme fikrini bir arkadaşından öğrendiğini söylemişti.

Arkadaşının bu işten büyük paralar kazandığını gören Xiaoting, canlı yayınlarda uzun süre yemek yemeye başlamıştı.

Ailesi, bu durumun vücuduna zarar verdiğini düşündükleri için yaptıkları işe karşı çıkmış ve giderek artan porsiyonlarla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Ailesinin ve doktorların uyarılarını göz ardı eden Pan Xiaoting, aşırı yemek yüzünden mide-bağırsak kanaması geçirerek birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.