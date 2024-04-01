Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti

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Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti
Yerel seçimlerin geride kalması ile herkesin dalga geçtiği kişi televizyon ekranlarında sarf ettiği sözler ile sık sık gündem olan Hakan Ural oldu. Seçim öncesinde ekranlardan kendisinden emin bir şekilde İmamoğlu’nun farkla kaybedeceğini söyleyen Ural, seçim sonrasında çark ederken öte yandan İmamoğlu’nu tebrik etti.

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından seçimle alakalı en çok konuşulan magazin olaylarından biriside de zaman zaman yaptığı yorumlar ile sosyal medyanın diline düşen Hakan Ural oldu.

Seçimlerin hemen öncesinde İstanbul hakkında açıklama yapan Ural “Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak” ifadelerini kullanmıştı.

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Yaptığı seçim analizi sosyal meydanın dalga konusu olan Ural, tahminlerine ilişkin açıklamasını da yine sosyal medya üzerinden yaptı. İmamoğlu’nu tebrik eden Ural açıklamasında “Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim ve birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı tebrikler hayırlı olsun.

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Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum sizi çağdaş aydınlar sizi” dedi.

“ZEVK ALMAYA ÇALIŞALIM”

Instagram hesabından açıklamalarını hikaye bölümünden paylaşan Ural’ın açıklamalarının devamında ise ülkede seçim nedeni ile bir yıpranma olduğunu ve farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek şunları dedi, “Öfkelenmeden birbirimize saygı ile sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışalım."

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“ÖNCE ASKERE GİRTSİN”

Sosyal medyada seçim tahminleri alay konusu olan Hakan Ural’ın canlı yayındaki videosu Özgür Demirtaş’ın dikkatini çekti. Daha önce askerliğini yapmadığı, sahte rapor hazırlattığı yönündeki iddiaların sosyal medyada dolaşması üzerine videoya yorum yapan Demirtaş, “Önce askere gitsin” yorumunu yaptı.

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