Ünlü futbolcu kız yüzünden viyadükte intihara kalkıştı. Az daha Beşiktaş'a gelecekti

Fransa’da OGC Nice kulübünde forma giyen Alexis Beka Beka, otoyol üzerindeki Magnan viyadüğünde intihar girişiminde bulundu. Kız arkadaşından ayrıldığı iddia edilen futbolcu 3.5 saat sonra ikna edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Ünlü futbolcu kız yüzünden viyadükte intihara kalkıştı. Az daha Beşiktaş'a gelecekti

Adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sıkça anılan Nice'in Fransız futbolcu Alexis Beka Beka, ülkesinde intihar girişiminde bulundu.

Nice kentinin kuzey batısında bulunan bir otoyol üzerindeki Magnan viyadüğüne çıkan Beka Beka, kendini aşağı atmakla tehdit etti. Futbolcuyu ikna etmek için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

5 KİLOMETRELİK TRAFİK SIKIŞIKLIĞI OLUŞTU

Karayolları ekipleri otoyolu kontrol altına alınırken, İtalya-Aix yönündeki trafik yavaşlatıldı. Bu ciddi olayın ardından 5 km'lik bir trafik sıkışıklığı oluştu ve trafiğin bir şeridi etkisiz hale getirildi.

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SEVGİLİSİNDEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fransız medyasının paylaştığı bilgilere göre, genç oyuncunun sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs ettiği düşünülüyor.

3.5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

RMC Sport'un haberine göre; oyuncuyu ikna çabaları başarı oldu. Beka Beka, herhangi bir yara almadan kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR?

Fransa'nın başkenti Paris'te 2001 yılında dünyaya gelen Alexis Beka Beka, Caen takımında profesyonelliğe geçiş yaptı. Burada geçirdiği 2 yılda gösterdiği başarılı performansla köklü Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Beka Beka, 14 milyon Euro karşılığında ülkesinin takımlarından Nice'le anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Nice formasyıla tüm kulvarlarda 20 maçta giyen yıldız oyuncu, bu sezon ise henüz forma şansı bulamadı.

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