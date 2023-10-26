Ünlü gazeteci Atilla Türker bulduğu paranın miktarını açıkladı

Ünlü spor yazarı Atilla Türker, İstanbul Levent metrosunda yerde yüklü miktarda para bulmuştu. İstanbul Belediyesi'nden acil diye aradılar.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Atilla Türker bulduğu paranın miktarını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

"Paranın sahibi acaba dönüp de gelebilir mi?" diye bir süre bekleyen Türker, durak boşalınca, kimsenin de gelmediğini görünce saydığı parayı cebine koydu.

Ortaköy'deki evine giden usta gazeteci, sosyal medya hesabından hemen açıklama yaptı:

"Dostlar…
Bugün Levent Metroda toplu halde para buldum. Acilen sahibine ulaştırmak istiyorum.
Paranın tam miktarını, cinsini, kaybettiği tahmini saati ve diğer tüm detayları bana bu mecrada doğru cevap veren kişiye parayı takdim edeceğim.
Olumlu gelişme olmazsa İBB ya da güvenlik güçlerine teslim edeceğim.
Parayı şimdilik bir dosta emanet ettim.
Paranın sahibine ulaşabilmesi için rt yaparsanız çok mutlu olurum."

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Atilla Türker bu paylaşamından sonra mesaj yağmuruna tutuldu. Paranın miktarı hakkında tahmin yapıp, "Ben düşürmüştüm" diyenler olduğu gibi "Kardeşim. Bu dünyada bir sen mi kaldın? Madem buldun git bi güzel ye", hatta "Gel beraber alem yapalım abi" teklifinde bulunanlar bile oldu.

Daha sonra İstanbul Belediyesi Metrosu'ndan da aranan Atilla Türker, paranın sahibinin bulunduğunu öğrendi. 10 bin TL tutarındaki parayı kaybeden kişinin kuruşuna kadar miktarını bildiği belirtildi.

Atilla Türker, parayı İstanbul Belediyesi Metrosu'na teslim edeceğini söyledi.

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