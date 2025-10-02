Ünlü gazeteci Can Coşkun iddia etti: Belediye başkanları tahliye edilecek

İBB’ye yapılan operasyonların ardından CHP’li birçok belediyeye de operasyonlar gerçekleştirildi. CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardından son günlerde yargıya ilişkin MHP ve eski AKP’li isimlerden iddianame çıkışları gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Can Coşkun, CHP’ye fısıldananlar olduğunu belirterek, “İmamoğlu haricinde birkaç ilçe belediye başkanı, onlarca belediye meclis üyesi tahliye edilecek. Arkasına CHP davalarının dışındaki kimi gazeteciler ve yine çok konuşulan bazı oyuncu-menajer-fenomen isimler serbest kalacak. (Bu yazı yazılırken Ayşe Barım tahliye edildi” dedi.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon ile İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından pek çok CHP’li belediyeye operasyonlar yapılıp başkanlar tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun iddianamesi ise halen hazırlanmadı.

BAHÇELİ’DEN ‘İDDİANAME’ ÇIKIŞI

Bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yargıya seslenerek, “Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP MAHALLESİNDEN DE OPERASYON TEPKİSİ GELMİŞTİ

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de davalar konusunda kendi mahallesine seslenerek, “O gün sayın Tayyip Erdoğan yasaklandığı zaman, vesayet taraftarları zil takıp oynadı. Bugün bana yapılan yarın sana yapılır. Özellikle kendi mahalleme söylüyorum. Biz Ahmet'i, Mehmet'i tartışırken esası, özü, sistemi tartışmıyoruz. Gücü elinde bulunduran kendi haklı kabul ediyor. Haklı olan güçlü olmalıdır, güçlü olan kendini haklı kabul etmemelidir. Geldiğimiz noktada Türkiye'yi hiç iyi bir noktada görmüyorum” uyarısında bulunmuştu.

Bülent Arınç da Ekol TV’de yaptığı konuşmada, "Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim, kaçarlarmış. Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten" ifadelerini kullanmıştı

“İMAMOĞLU HARİCİNDE TAHLİYELER OLACAK”

Bu açıklamalara dikkat çeken ünlü gazeteci Can Coşkun, CHP’ye fısıldananların olduğunu öne sürerek, şu bilgiyi paylaştı:

“İmamoğlu haricinde birkaç ilçe belediye başkanı, onlarca belediye meclis üyesi tahliye edilecek. Arkasına CHP davalarının dışındaki kimi gazeteciler ve yine çok konuşulan bazı oyuncu-menajer-fenomen isimler serbest kalacak. Bu yazı yazılırken Ayşe Barım tahliye edildi.”