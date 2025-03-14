Ünlü gazeteci ve yazar Nihat Genç'ten kahreden haber! Hayranları kulaklarına inanamadı

Yazarın yazılarını ve konuşmalarını yayımlayan Veryansın TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Genç'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Yazar Nihat Genç'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Nihat Genç'in akciğer rahatsızlığı yaşadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Atay, "Nihat Genç hangi savaşa girmiş de yenilmiş! Bugüne kadar yıkılmamış adam, bundan sonra da kolay kolay yıkılmaz. Dimdik omurgasıyla beraber dimdik duruyor" dedi.

Nihat Genç’in akciğer rahatsızlığı yaşadığını, 2 haftadır hastanede tedavi gördüğünü ve sağlığının şu anda iyi olduğunu aktaran Atay, “Nihat Genç çok kötü” diyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Atay, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Nihat abinin herkese selamı var. Hastanede tedavi görüyor şimdi. Normalde kendisi açıklayacaktı, hatta ‘Bu hafta program yapayım’ diyordu. Şu anda iyi durumda. İnternette yazılanların bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış ama şimdi onlarla ilgili daha henüz net bir şey önümüzde olmadığı için ayrıntılı bilgi vermek doğru değil. Tedaviye başladı, bugün taburcu edeceğiz kendisini.

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NİHAT GENÇ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Nihat Genç, 20 yaşında Ankara'ya taşındı. Çocukluk ve gençlik yıllarını Trabzon'da geçiren Genç, ilkokulu İskender Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve Ankara Bankacılık Okulu'na kaydolmasına rağmen, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle bu okulları bitiremedi. 1983 yılında Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitim hayatının ardından Sağlık Bakanlığı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

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Genç, gençlik dönemlerinde çeşitli gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Siyasi ve edebi dergilerde yazılar kaleme aldı ve son olarak Leman dergisinde yazmayı sürdürdü. Kısa bir dönem Akşam gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı. Televizyon kariyerine ise Skyturk'te Serdar Akinan ile birlikte sunduğu "Ne Var Ne Yok" programıyla başladı. 2008 yazında sona eren bu programın ardından Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile "Veryansın" adlı programa imza attı, bu program 2011'de sona erdi.

Güncel yazıları Odatv.com'da yayımlanan Nihat Genç, 2012'de Halk TV'de "Nihat Genç Ko-nu-şu-yor!", 2013'te ise Ulusal Kanal'da "Nihat Genç ile Ver-yansın" programlarını yaptı. Bugüne kadar 30'a yakın kitabı bulunan Genç, Türkiye'deki edebiyat ve medya dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.