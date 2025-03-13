Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti.

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu:

Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun.. Allah rahmet eylesin...

Şinasi Yurtsever 51 yaşındaydı.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğan Şinasi Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" gibi dizilerle adım atan

Yurtsever, "Yılan Hikâyesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut

Olsam" ve "Aşk ve Ceza" gibi birçok popüler dizide rol aldı. 2003 yılında "Yazı Tura"

filmindeki Basri karakteriyle sinema dünyasına giriş yaptı. Ardından "Hokkabaz",

"Hayatımın Kadınısın" ve "Küçük Kıyamet" gibi filmlerde de başarılı performanslar

sergiledi. 2011 yılında "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2012 yılında başlayan "İşler Güçler" dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle geniş kitlelerce

tanındı. 2013 yapımı "Düğün Dernek" filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014

yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakteriyle izleyicilerin beğenisini

kazandı.

Yurtsever, son olarak 4 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren "Tezgah" filminde rol almıştı. Ayrıca, "Olur Olur!", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Geniş Aile: Her Türlü" ve "Kendinden Kaçak" gibi yapımlarda da yer aldı.

Sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.