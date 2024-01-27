Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli 'Santos dayı' diyerek seslendi. Sefer görev emri bekliyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Diğer taraftan Mert Günok ve Tayfur Bingöl, cezalı oldukları için kadroda yer almadı.

Bu durum sonrası ünlü gazeteci Zafer Arapkirli, Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'a 'Sefer görev emri bekliyorum' diyerek seslendi.

'Santos Dayı'dan görev bekliyorum' diyen Arapkirli'nin paylaşımı şu şekilde;

"SEFER GÖREV EMRİ" BEKLİYORUM...

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut da sakatlanmışlar. Sivas kafilesine alınmamışlar.

Santos Dayı'dan görev bekliyorum. Bu ara telefonumu yanımdan ayırmıyorum hiç.

Estou pronto chefe Fernando''

(Ben hazırım patron)