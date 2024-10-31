Ünlü gazeteciden Bahçeli’yi çok kızdıracak soru: Kimlerden ilham almış olabilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı "DEM grubunda silah bırakma çağrısı yapsın” çağrısı tartışılmaya devam ediyor.

Siyaset camiasından birçok ismin tepki gösterdiği çağrıya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada, destek verdi. Erdoğan, PKK'yı lağvetmesi ve silah bıraktırması koşuluyla, Teröristbaşı Öcalan'a Meclis'te DEM Parti grubunda konuşma çağrısı yapan Bahçeli'ye teşekkür etti.

"HER SEFERİNDE ŞAŞIRTIYOR MHP LİDERİ"

Söz konusu tartışmalar gündemdeki yerini korurken, ünlü gazeteci Fehmi Koru’dan MHP lideri Bahçeli’yi kızdıracak açıklamalar geldi. Karar gazetesindeki köşesinde, Bahçeli’nin daha önce de beklenmedik çıkışlar yaptığını hatırlatan Koru, “İki kez -2002 ve 2018’de- ülkeyi erken seçime götürdü MHP lideri” dedi.

Bahçeli’nin sürekli karşı çıktığı ‘Başkanlık Sistemi’ne geçiş talebinin de Bahçeli’den geldiğini vurgulayan Koru, “Sistem değişikliğini ve ardından yaşananları Devlet Bahçeli’ye borçlu ülkemiz. Siyaseti dışarıdan izleyenleri, hangi partiye yakın olmaları önemli değil, her seferinde şaşırtıyor MHP lideri. Partisinin yönetim kademelerinde yer alanları bile…” değerlendirmesinde bulundu.

CEVABI ALINAMAYAN O SORUYU SORDU

Bahçeli’nin Öcalan çıkışını parti yöneticilerine danışmadığını ifade eden Koru, MHP liderini kızdıracak şu soruyu yöneltti: “İyi de, onlarla danışmadığı halde, sistem değişikliği ve Öcalan’ın Meclis’e gelmesi ve ‘umut hakkı’ kullanması gibi olağanüstü önemli çıkışları, hem de daha önceleri izledikleri politik çizgiye taban tabana ters olmasına rağmen, kim/ler/den ilham alarak yapmış olabilir Bahçeli?”

Koru, Bahçeli’ye sorduğu soruyu “Cevabı alınamayan soru…” diyerek nitelendirdi.