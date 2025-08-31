Ünlü gazeteciden çarpıcı tespit: Komisyonun perde arkasını tek tek anlattı

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Meclis’te kurulan terör komisyonun yetkisiz ve belirsiz olduğunu belirterek, “Komisyon eğlencelik bir konu; iktidarın medya gücüyle toplumu oyalamak için programlanmış bir yapı” dedi. Mahalli, yandaş medyanın gündemi CHP ve komisyon tartışmalarıyla sınırlı tuttuğunu, gerçek sorunların konuşulmadığını ifade etti.

Mahalli, komisyonun kurulmasının arkasında katil Abdullah Öcalan’ın olduğunu ve DEM Parti’nin İmralı ziyaretleri sonrasında Öcalan’ın görüntülerinin kamuoyuna servis edildiğini söyledi. Devlet Bahçeli’nin “Meclis’te konuş” çağrısının da bu sürecin parçası olduğunu belirten Mahalli, DEM Parti Eş Başkanlarının “Komisyon ya İmralı’ya gidecek ya da Öcalan komisyona gelecek” açıklamasını hatırlattı.

Kanlı terör örgütü PKK’nın resmi açıklamayla silah bıraktığını ve kendini feshettiğini hatırlatan Mahalli, bu sürecin Öcalan’ın çağrısıyla gerçekleştiğini ve sembolik törenle silahların yakıldığını söyledi. Mahalli’ye göre şimdi sıra Türk devletinin Öcalan’ın taleplerini yerine getirmesinde. Bu talepler arasında anayasal reformlar, demokratikleşme, eşit yurttaşlık ve af gibi başlıklar yer alıyor.

Mahalli, bu adımlar için komisyona gerek olmadığını söyleyerek, “Af çıkacaksa Cumhurbaşkanı tek yetkili olarak karar verir, Öcalan’ı bırakın biter gider” dedi. Sürecin nihai karar vericisinin Meclis değil, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Ben hep söylüyorum komisyon eğlenceli bir konu, çünkü Türk toplumunu iktidar açısından oyalamak için birebir çok güzel programlanmış, tezgahlanmış ve topluma sunulmuş. Doğal olarak tabii iktidarın medya gücünden kaynaklanan bir üstünlüğü var ve insanlar gerçekleri ve gerçek gündemi konuşmak yerine komisyonu konuşuyor. Aç yandaş medyayı, televizyonları hep bu iki konu var. Bir CHP, Ekrem İmamoğlu, hırsızlık, belediyeler çaldı, çırptı. Sürekli bunları anlatıyorlar. İkincisi komisyon şöyle oldu, böyle oldu, böyle gitti. Türkiye'de başka bir şey yok. Başka bir gündem yok. Şimdi dolayısıyla tek bir gerçek var. Komisyonun kurulmasını kim istedi? Abdullah Öcalan. DEM Parti’lilerin ilk İmralı ziyaretinden sonra Abdullah Öcalan biraz gecikmeli de olarak o görüntüsü fotoğraf olarak görüntüsü çıktı. Peşinden videolu görüntüsü çıktı. Devlet Bahçeli'nin çıkıp, Öcalan'a gel Meclis’te konuş dediği hikaye işte budur. DEM Parti Eş Başkanları, “Komisyon ya İmral'a gidecek ya da Abdullah Öcalan komisyona gelip konuşacak” dedi. Bitti. Geri kalanların hepsi gayri ciddi konular. Yok Baro Başkanları çağrıldı. Yok eski Meclis Başkanları çağrıldı. Kim karar verecek bunun son noktasını kim koyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ortada hiçbir şey belli değil.

KOMİSYONA GEREK VAR MI?

Komisyon eğlenmek için toplumu oyalamak için kurulmuş. En önemlisi komisyonun konuştuğu hikaye nedir? PKK silah bırakmasıyla ilgili değil mi? Yani resmi açıklamaya göre PKK kendini feshetti, silah bıraktı. Peki bunlar nasıl oldu? Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine ya da talimatı ya da neyse emirleri üzerine sembolik tören yapıldı, silahlar yakıldı. Şimdi sıra Türk devletinin Abdullah Öcalan'ın isteklerini yerine getirmeye geldi. Çünkü Abdullah Öcalan istekleri yere getirdi. Dolayısıyla devlet Abdullah Öcalan’ın isteklerini yerine getirecek. Anayasal çerçeve, demokratikleşme, eşit koşullar, aflar peki bunlar yerine gelmesi için komisyona gerek var mı? Yok. Af çıkacaksa hükümet zaten güçlü, tek yetkili burada cumhurbaşkanı der ki af çıkartın biter gider. Abdullah Öcalan’ı bırakın biter gider.