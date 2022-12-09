''MHK biraz Dünya Kupası'nı izlesin''

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Dünya Kupası ile ilgili çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Arjantin-Hırvatistan maçını değerlendiren Üründül, "Bu maçta favori yok. Biraz daha ağır basan kim derseniz Arjantin derim. Büyük seyirci avantajları var. Genel kendilerine özgü, senelerdir değişmeyen oyun düzeni, bir de Messi var. Bu eşleşme zorlu ve zevkli geçecek." dedi.

Üründül şöyle devam etti: "Fas, öncelikle grup birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ama burada bir şansızlık yaşadı. İspanya, Japonya'ya yenilince karşısına beklediği Japonya yerine İspanya çıktı. Ve İspanya'yı da penaltılarla eleyerek gerçekten büyük bir başarıya imza attı.

Hakem yönetimlerinde gerçekten beklediğimden çok önemli değişiklikler var. Bilhassa sarı kartlar son derece zor çıkıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Eğer topa müdahale etmek isterken bir oyuncu rakibinin tarak kemiğine basarsa kesinlikle kart gösterilmiyor. Kupada bugüne kadarki gösterilen sarı kartların çok az olmasıyla bir rekor yaşandı.

Bu kadar maçta 2 kırmızı kart var. Biri kalecinin ceza sahası dışındaki pozisyonu engellerken yaptığı hareket. Biri de Aboubakar'ın Brezilya'ya son saniyelerde attığı golün sevinciyle sarı kartı varken formasını çıkarmasıyla gördüğü kırmızı var. VAR uygulamalarında bazı kritik hatalara oldu. Türkiye'de MHK'nın kolları sıvayarak yapacağı en önemli iş kupadaki kart uygulamaları ve standartları bizim hakemlere uygulatması.

Tabii ki Türkiye'deki baskı ortamında bu gerçekleşir mi bundan şüphem var. Bizde bu sezonki VAR uygulamasına baktığımda da geçen seneye göre daha olumlu olduğunu görüyorum."