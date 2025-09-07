Ünlü gazeteciden zor soru: YSK bunu nasıl izah edecek

Gazeteci Deniz Zeyrek, Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP’nin İstanbul ilçe kongrelerine ilişkin kararını değerlendirirken, YSK Başkanı Ahmet Yener’in açıklamasında dikkat çeken bir çelişkiye işaret etti. Zeyrek, CHP yalnızca Ataşehir, Tuzla, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir gibi ilçelerdeki kongrelerin durdurulmasına itiraz ettiğini ancak YSK Başkanı, “CHP’nin il yönetimine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi” diyerek kamuoyuna farklı bir mesaj verdiğini öne sürdü. Zeyrek, bu nedenle YSK’nın il yönetimiyle ilgili bir başvuruyu reddetmiş gibi açıklama yapmasının “skandal bir yöntem” olarak niteledi.

Zeyrek, bu açıklamanın 15 Eylül’de Ankara’da görülecek duruşma öncesi YSK’nın “biz kayyum kararına karışmayız” mesajı vermek amacıyla yapıldığını iddia ederek şöyle konuştu:

CHP'nin İstanbul il örgütüne kayyum atanmıştı ve o çerçevede de kurultayları, ilçe kongreleri durdurulmuştu. CHP'de bu ilçe kongrelerinin durdurulmasına tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz etmiş. CHP'nin dilekçesini açtım, okudum. CHP sadece Ataşehir, Tuzla vesaire gibi ilçelerdeki ilçe kongrelerinin durdurulmasına itiraz etmiş. YSK Başkanı ise konuşmasında “Kurulumuz Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin aldığı kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırıldı ve kongrelerinin devamına karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir.” diyor. CHP'nin dilekçesinde İstanbul İl Kongresi ile ilgili 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum kararına dair tek bir satır yok. Yani CHP'nin istem dilekçesinde sonuç ve istem bölümünde sadece ilçe kongrelerinin durdurulmaması talep edilmiş. YSK'dan mahkemenin kayyum kararını kaldır ona bir şey yap dememiş. Sadece anlatmış, şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. Biz sizden bunu istiyoruz. Buna rağmen YSK Başkanı, ”İl yönetimine yönelik işlemin itirazı ise reddedildi” dedi. CHP'nin YSK'dan böyle bir istemi yok. Yüksek Seçim Kurulu çok deneyimli hakimler var. Böyle bir hata yapılmış olabilir mi? Toplantı yapıldı, iki tane karar açıkladı. Birinin iptaline diğerinin reddine diye. Ve bütün gazeteler ertesi gün CHP'ye bir red, bir kabul şeklinde gördüler. Halbuki CHP'nin tek talebi olmuş ve o da kabul edilmiş.

KİMSE DE BUNU FARK ETMEDİ

YSK CHP'nin talebini kabul etti başlığı atılmasın diye YSK Başkanı açıklamasında skandal bir yönteme başvurdu. Olmayan bir başvurunun reddedildiğini açıkladı. Bunu nasıl izah edecek çok merak ediyorum. Ben birkaç kişiye neden böyle yapmış olabilir diye sordum. 15 Eylül'deki Ankara'da görülecek duruşmaya CHP'ye kayyum atanma olasılığına karşı YSK, “bak biz buna karşı çıkmayız, yani bizim işimiz kongre süreçleri ile ilgili” mesajı verdi ve çok ince ince gördü. Kimse de bunu fark etmedi. YSK Başkanı, sürmekte olan kongreye mahkeme müdahale edemez, ederse bu tam kanunsuzluktur dedi. Ama önceki kurultaylarla ilgili anlaşmazlık konusunda ben karışmıyorum demeye getirdi. Halbuki bu durumdan vazife çıkarmak çünkü CHP'nin böyle bir başvurusu yok. Yani bu koşullar altında ben artık CHP'ye yönelik bütün bu yargı organizasyonlarının kusursuz bir plan dahilinde gerçekleştiğini düşünüyorum.