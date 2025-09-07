Altını tahtından etti yılın şampiyonu oldu! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Kasım ayına dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı altın ve gümüş değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, ons altının yıl başında 2.623 dolardan başladığını ve 3.587 dolara kadar yükseldiğini belirterek, 8 ayda 977 dolarlık artış yaşandığını ifade etti. Gram altının ise 3.050 TL seviyesinden başlayarak 4.800 TL’ye ulaşarak yatırımcısına 1.748 TL kazandırdığını söyledi.

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında gelmesiyle altın fiyatlarının desteklendiğini belirten Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentisinin piyasada %96 oranında fiyatlandığını söyledi. Ancak kısa vadede teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Memiş, “Şu anda alım yapmazdım, biraz soğusun” diyerek yatırımcılara temkinli olma çağrısında bulundu.

Gram altın için kritik direnç seviyelerinin 4.500, 4.650, 4.800 ve 5.000 TL olduğunu belirten Memiş, Kasım ayına kadar eldeki varlıkların tutulması gerektiğini de ifade ederek “Kasım ayında satış bekliyorum ama hangi seviyeden başlayacağını o zaman göreceğiz” dedi.

Gümüş tarafında ise yıl başında 28.89 dolar olan ons fiyatının 41.41 dolara yükseldiğini, gram gümüşün ise 32.81 TL’den 55 TL’ye çıktığını belirten Memiş, “Bu yılın şampiyonu gümüş oldu” ifadelerini kullanarak 55 TL üzerindeki her seviyeyi “bonus kazanım” olarak değerlendirdi.

Kasım ayına kadar herhangi bir satış yapmayacağını belirten Memiş, “Şu anda TL’ye geçmek için bir neden yok” diyerek şöyle konuştu:

Ons altın uluslararası piyasalarda 3.587 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Gram altın TL fiyatı 4.800 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Şimdi 8 aylık süreçte size rakamlar vereceğim. Ons altın 8 ay önce 2025 yılına 2.623 dolar seviyesinden açılış yapmıştı ve 3600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani ons altın 8 ayda 977 dolar yükseldi. 3.050 TL seviyesinden yıla başlayan gram altın TL fiyatı 4.803 TL seviyesine kadar yükseldi. Gram altın TL fiyatı 8 ayda yatırımcısına 1753 TL gramında kazandırdı. Yani gram altın yine 2025 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürdü, mahcup etmedi ve yine diğer enstrümanlara kıyasla yatırımcısını korudu. Ancak her ne kadar gram altın tarafında yeni rekorlar görülse de Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında geldi. Altın fiyatlarını destekledi ve piyasalarda Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi artık %96 civarında fiyatlandı ve zaten bizim için sürpriz yok.

Amerikan Merkez Bankası Fed yıl sonuna kadar iki kez 2026 yılında 5 kez faiz doğal olarak altın fiyatlarının desteği ama bizim ajandamızda önemli bir not daha var. Trump, Powell ile çalışmayacak. Ya görevden alacak ya da Fed'e el koyacak. Bakın çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Fed yetkilerini zaten görevden almaya başladı ama çok ilginç şeyler olacak. Dolayısıyla bu tarım dışı istihdam verisi de beklentiden düşük gelince altın tarafındaki değer artışlar da devam etti. Ama benim paramla bu haftanın özelinde yüksek. Geçen hafta ben bunu size söyledim. Teknik olarak satışlara ihtiyacı var. Gram altının teknik olarak düzeltmeye ihtiyacı var. Agresif bir şekilde yükselecek diye bir şey yok. Zaman zaman düzeltme hareketleri ve kar satışları yapacaktır. 100 dolar olabilir, 100 lira olabilir. Zaman zaman olacaktır. Zaten önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren piyasaları daha net bir şekilde göreceğimiz için daha net teknik yorumlar zaten yapacağız. Ve dolayısıyla benim şahsen bugün için bakın bugünden bahsediyorum veya geçen geride bıraktığımız haftadan bahsediyorum. Nakit param var, alır mıydım? Almazdım. Biraz soğusun, sakinleşsin. O teknik düzeltmeleri yapsın. Peki gram altın 4800 liraya kadar yükselince artık ne oldu? Bizim kritik direnç seviyelerimiz vardı bu yıla ilişkin. 4.500 TL 8 aydır bunu söylüyoruz. Sonra 4.650 TL, sonra 4.800 TL, sonra 5.000 TL ve artık 5.000 TL seviyesinin kapıları açıldı. Ama Kasım ayına kadar malda beklediğimiz için biz Kasım ayına kadar mal tutmaya devam edeceğiz. Kasım ayında bakacağız. Nereden satış gelecek, hangi seviyeden satış gelecek. Bunu Kasım ayında yorumlayacağız. Ama Kasım ayına kadar altını çizerek söylüyorum. Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz. Kasım ayında ben satış bekliyorum ama nereden başlayacak bilmiyorum. Onu Kasım ayı gelince tartışacağız. Kasım ayındaki düşüşle alakalı öngörüm devam ediyor. Burada bir bozulma yok. Ama hangi seviyeden başlayacak bu düşüşler ona bakacağız.

ŞAMPİYON GÜMÜŞ

Her ne kadar altını konuşsak, altını sevsek, sürekli altın haberi yapılsa da 2025 yılındaki bizim şampiyonumuz gümüş oldu. Yine yıl sonu hesabımızı yapacağız ama 8 aylık sürece baktığımız zaman Gümüş yine ezdi geçti. 1 Ocak tarihinde gümüşün ons fiyatı 28.89 dolar seviyesinden yıla başlamış. Gümüşün ons fiyatı 41.41 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Altından daha fazla getirdi. Gümüşün gram fiyatı 1 Ocak tarihinde 32 lira 81 kuruş seviyesindeymiş. Gümüşün gram fiyatı haftayı 55 lira seviyesinden tamamladı. Neydi bizim odaklandığımız tek bir rakamımız? 45 dolar ons gümüş. 55 lira gram gümüş. O da cepte. Ons altında, gram altında beklentimiz cepte. Ons gümüş tarafında 4 dolarcık kaldı. O da cepte diyebiliriz. Gram gümüşte de bu yılki beklentimiz gerçekleşti. Artık bundan sonraki yükselişler altında nasıl ki 4.500 lira seviyesinin üzeri bonus kazanımsa 55 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar da gümüşte bonus kazanım ama beklemeye devam ediyoruz. Satıyor muyuz? Hayır. Kasım kadar ne olursa olsun beklemeye devam ediyoruz. Yani Kasım ayına kadar malımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ben bunu yaparım ama şu anda TL'ye geçmek için, elimdeki malı satmak için ortada herhangi bir neden yok. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yarın bugün bir açıklama gelir. Emtia fiyatlarına basarlar. Ama şu anda böyle bir haber akışı yok.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.