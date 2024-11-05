Ünlü gazeteciler ABD'de pişti oldu! Hangisi seçim sonucunu doğru bilecek?

Amerika Birleşik Devleti (ABD) bugün (5 Kasım) kritik bir seçime gitti. Eski Başkan Donald Trump ile Başkan Adayı Kamala Harris arasında yaşanacak yarış tüm dünyada tarafından yakından takip ediliyor. Türk gazeteciler de seçimlerin nabzını tutmak için günler öncesinden ABD’ye gitti.

O isimlerin başında gelen ve Kamala-Trump denklemine dair değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Nevşin Mengü ve Gazeteci Şirin Payzın, seçimi yakından takip ediyorlar.

Çeşitli eyaletlerden son gelişmeleri paylaşan gazetecilerin gözü kulağı da açıklanacak seçim sonuçlarında olacak. Peki seçim sonuçlarını iki isimden hangisi bilecek?

İşte iki gazetecinin aktardığı bazı bilgiler:

Nevşin Mengü:

"Teksas'ta kimi şehir merkezleri ağırlıklı olarak Demokrat adayı destekliyor. Neredeyse şehir merkezi %60 Demokrat % 40 cumhuriyetçi diyebiliriz. Kırsal ve şehir merkezleri arasında çok ciddi fark var politik eğilim olarak. Fakat şimdi bu seçimde Teksas'ı önemli yapan şey geçen seçimde Biden seçildiği zaman hani biraz da sürpriz olmuş Biden nasıl seçildi diye bu kadınların kadınların özellikle verdiği oya bağlanmıştı ve kürtaj meselesine getirilmişti. Bu konunun ne kadar önemli olduğu anlaşıldı."

Şirin Payzın:

“Seçim burada başa baş gidiyor. Gerçekten başa baş 47'ye 47 48'e 48 olarak gözüküyor. bu kadar kritik baş başa bir e seçimde bu küçük farklar önemli olacak. Küçük bilimlerde bazı eyaletlerde şimdi biraz da Kamala Harris kazanırsa ne olur diye soralım. Çünkü o zaman da aslında İşler pek tozpembe olmayacak gibi. Mikro seçmen gruplarının davranışlarını ölçemiyorum. Araştırmalar ölçemediğini için de genel şeyler söyleniyor. İşte bir puan oy var 2 puan hiç beklenmedik bir şekilde o eyaletlerin hepsine adayın bir tanesi kazanabilir ve silip süpürebilirsin genel ve yerel seçimden önce tartıştığımız konu. Kararsızlar bir kere belirleyici olacak. Bu seçimin sonucunu da biraz önce söylediğimiz gibi çok başa baş giden bir seçim, kararsızlar sandığa gitmeyenler, sandığa gitmeye ikna edilemeyenler ya da e tam tersi Kamala Harris'in son turda ikna etmeyi başardığı özellikle kadınlar şöyle bir baktığımız zaman. Enteresan bir durum bilmiyorum”