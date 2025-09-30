Ünlü gazeteciler iddiaları tek tek sıraladı! Saray ve AKP’de Hakan Fidan gerilimi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıklaması yeni bir tartışmayı başlattı. Bu açıklamalara ise hem Saray hem de AKP’den tepki sesleri geldi. Erdoğan sonrası ismi anılan Fidan’ın konuşması Ankara’da ‘gaf’ olarak görülüyor. Ancak Barış Terkoğlu, Onlar TV canlı yayınında çarpıcı bir kulis bilgisini paylaşarak, “Bu bilgi çok enteresan. Bazı gazeteciler aranmış, Fidan’ın konuşması hakkında yazı yazmaları istenmiş. Çok yakında görürsünüz" dedi. Ayrıca Soykan da “Fidan’ın kendi geleceği için adımlar attığı hatta finans kaynakları oluştuğu ve sonra bunun iktidar tarafındaki güçler tarafından tasfiye edildiği dedikodu olarak konuşuldu” iddiasında bulundu.

FİDAN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamada, “Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz’ın iddiası: AKP ve Saray’da 'Hakan Fidan' kavgası!

“KAAN” TARTIŞMALARI

Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden iki gün sonra yine ABD'den yaptığı bu açıklama siyasette "KAAN" tartışmasının fitilini ateşledi.

“FİDAN’IN KONUŞMASI HAKKINDA YAZI YAZMALARI İSTENMİŞ”

Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu ise Saray ve AKP arasında tepkilere neden olan açıklamaya dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Terkoğlu, "Fidan’ın konuşması gaf olarak görülüyor. Bu bilgi çok enteresan. Bazı gazeteciler aranmış, Fidan’ın konuşması hakkında yazı yazmaları istenmiş. Çok yakında görürsünüz" dedi.

“FİDAN’IN FİNANS KAYNAĞI TASFİYE EDİLDİ”

Timur Soykan ise Hakan Fidan için iddiaları tek tek sıraladı. Soykan, “Fidan’ın kendi geleceği için adımlar attığı hatta finans kaynakları oluştuğu ve sonra bunun iktidar tarafındaki güçler tarafından tasfiye edildiği dedikodu olarak konuşuldu” ifadelerini kullandı.

“AKP İÇİNDE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR SANCI VAR”

Soykan, Ankara’da konuşulan adaylar arasında Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Hakan Fidan isminin öne çıktığını vurguladı. Soykan, çok adaylı gerilime, “Çok adaylı ve sessiz bir savaş var. Saray ve AKP birbiriyle çatışıyor. Saray’da ayrı bir kabile var. Bir tarafta ayrı kabile var. Ortalıkta bundan faydalanan sürüler var. AKP içinde çok daha büyük bir sancı var” şeklinde konuştu.