Ünlü gıda firması ifşa oldu! Sucuk yerine at, eşek ve katır eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. ‘Kasap Geleneksel’ markalı sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.

İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:

*At

*Eşek

*Katır

Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.

Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

LAHMACUN VE KÖFTEDE KANATLI ETİ

Dana sucukta tavuk kafası ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken; lahmacun ve köfte harcına kanatlı ise eti konuldu.