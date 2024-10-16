Ünlü gitarist silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gitarist silahlı saldırıya uğradı

Ozzy Osbourne'un eski gitaristi ve Red Dragon adlı rock grubunun kurucusu Jake E Lee, Las Vegas'ta köpeğini gezdirirken silahlı saldırıya uğradı.

Las Vegas polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jake E Lee'nin Salı günü yerel saatle sabah 2.40 civarında vurulduğunu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirtildi.

Las Vegas Polisi, Strip'in yaklaşık 16 km güneyindeki bir mahallede gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklarken henüz herhangi bir tutuklamanın olmadığının altını çizdi.

Lee'nin rock grubu Red Dragon Cartel'in menajeri Tim Heyne, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Tanrı'nın izniyle, önemli organlarına bir hasar gelmedi, durumu iyi ve kısa sürede tamamen iyileşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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