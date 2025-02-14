Ünlü giyim markasına büyük darbe! TikTok fenomeni başlarına bela oldu

İrlandalı TikTok fenomeninin bir Zara mağazasında yaşadığı olay kendisine yüklü bir miktarda tazminat almasına neden oldu. Mağaza çalışanları tarafından mahrem alanının ihlal edildiğini ve hırsızlıkla damgalandığını öne sürülen 20 yaşındaki kadın, 20 bin euro tazminat kazandı.

HIRSIZLIKLA SUÇLANDI

İrlandalı TikTok fenomeni Krystal Joyce, yeni kıyafetler denediği videolarla takipçilerine içerik üretiyor. 20 yaşındaki fenomen, son olarak Dublin'de bir Zara mağazasında içeride tamamen giyinik olmadığı esnada bir kadın güvenlik görevlisinin soyunma kabinindeki perdeyi açıp kendisini hırsızlıkla suçlamasına isyan etti.

Olayı mahkemeye taşıyan genç kadın, mahkemeye verdiği ifadede, yanlış bir şey yapmamış olmasına rağmen diğer müşterilerin önünde "sorgulanmadan" önce soyunma kabininde zorla tutulduğunu söyledi.

Joyce, başkalarının duyabileceği ve görebileceği şekilde "suç faaliyetlerinde bulunduğunun" ima edilmesi sebebiyle bir iftira kurbanı olduğuna dikkat çekti.