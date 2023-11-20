Ünlü güzel makyajsız halini paylaştı

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu sevenleriyle paylaştı. Deniz Uğur'un fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Gizem Ertürk
Ünlü güzel makyajsız halini paylaştı

2021 yılında dünya evine girdiği meslektaşı Erdinç Gülener'le mutlu bir evlilik sürdüren Deniz Uğur, Instagram hesabından sıfır makyaj bir fotoğrafını paylaştı.

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'Adını Feriha Koydum', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Kırgın Çiçekler', 'Zalim İstanbul' ve 'Demir Kadın: Neslican' gibi yapımlarda rol alan 50 yaşındaki oyuncunun mesajı dikkat çekti.

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Deniz Uğur'un mesajı şöyle:

Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan sabah gözünü açtığı andaki hâlini görmen gerekir. Filtresiz, makyajsız. Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz. Şeytâni düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün. Varlığının bir anlamı, bütüne hayrı olmak zorunda. Önemli olan o. Kendini gerçekleştirmek. Bu arada 'Gülüşünde hep bir hüzün var' diyordunuz, haklıymışsınız gerçekten.

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