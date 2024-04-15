Ünlü havayolu firmasının fiyatları 5 yıldızlı otellerle yarışıyor

Türk Hava Yollarının yeni kuruluşu olan AJet firmasının uçaklarındaki menü fiyatları ortaya çıktı. Dudak uçuklatan fiyatlar 5 yıldızlı oteller ile yarışıyor.

Havalimanlarındaki fiyatların cep yakma haberlerinin ardından yeni kurulan AJet firmasının menü fiyatları da havalimanlarını aratmadı. Son yıllardaki ekonomik bozulma sebebi ile A’dan Z’ye hemen her kaleme gelen zamlar, zaten pahalı olan havalimanları fiyatlarına da etki etti.

2023 yılının Kasım ayında isim hakkını alan AJet firmasının uçak içerisindeki fiyatları ortaya çıktı. Bir bardak çayın 110 liraya satıldığı fiyatlar 5 yıldızlı otellerle yarışır düzeye geldi.

Kart ile ödemenin nakit ödemeye göre 10-20 lira arasında daha uygun olduğu fiyat listesi şu şekilde:

Su: 45 lira

Soda: 80 lira

Gazoz: 120 lira

Soğuk Çay: 120 lira

Kahve: 120 lira

Çay: 120 lira

Kahve kruvasan: 220 lira

Peynirli Sandviç çay: 280 lira

Noodle: 220 lira

Islak kek: 120 lira

AJET FİRMASI NEDİR?

Türk Hava Yolları’nın AnadoluJet adı altında olan firma isim ve marka değişikliğine giderek AJet ismini aldı. AJet firması, yolculara uygun fiyat ile seyahat etme olanağı sunduğunu öne sürüyor. Yine Ajet firması önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 uçak ile 44 ülkeye uçmayı planladıklarını ifade ediyor.