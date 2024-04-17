Ünlü iş insanı gelen mesajı açınca kabusu yaşadı! Bir mesajla servet kaybetti

Kaynak: Sabah
Ünlü iş insanı gelen mesajı açınca kabusu yaşadı! Bir mesajla servet kaybetti
Konyalı iş insanı Alaaddin A. geçen sene gittiği İtalya seyahatinde telefonuna gelen mesaja tıklayınca hayatının kabusunu yaşadı.

Konya Ereğlili iş insanı Alaaddin A. 1 yıl önce gittiği İtalya seyahatinde, cep telefonuna gelen, ‘telefonunuza virüs bulaştı, temizle programını indirin’ mesajındaki talimatı uyguladı.

Tolga Yanık’ın haberine göre, programı indiren iş insanı Türkiye’ye döndüğünde ise ise kabusun yaşamaya başladı. Alaaddin A.'nın hesabından parça parça halinde 9 milyon 850 bin lira çekilmeye başlandı.

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Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulunurken, olayı araştıran polis, şüphelilerin izine ulaştı.

Sermed Ö. ve birlikte çalıştığı şebekenin, iş insanın hesabına girerek çektikleri, paraları ise kripto para cüzdanlarına aktardıkları anlaşıldı.

Şebekeye operasyon yapılırken, aralarında tutuklulukların da bulunduğu 17 kişiye de dava açıldı.

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