Ünlü iş insanından şaşırtan tasarruf yorumu. "Business uçmak anlamsız"

Bloomberg TV'de İşte Zirve programına katılan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Alaton business uçma ile ilgili sosyal medyada çok paylaşılan sözlere imza attı. Alaton konuşmasında

"Business uçmayı ayıplıyorum. Uçağın önü de arkası da aynı yere iniyor. Niye business da oturayım. Anlamsız, gereksiz, manasız, savurganlık" dedi.

Alaton "Birkaç saat sonra Denizli'ye uçucam tabiki ekonomide uçucam. Ne alakası var, anlamsız geliyor. İhtiyacım yok" diye ekledi.