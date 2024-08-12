Ünlü İş insanının oğluna eğlence mekanında darp: Yüzündeki kemikler kırıldı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü İş insanının oğluna eğlence mekanında darp: Yüzündeki kemikler kırıldı

İş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, Beşiktaş'ta gittiği eğlence mekanının güvenliği tarafından darp edilerek yüzündeki üç kemik kırıldı.

Roman mağazalarının sahibi Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir mekânın güvenlikçileri tarafından taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle darp edildi. Mehmet Toplusoy'un yüzünde 3 kırıldığı belirtildi.

İddiaya göre, işletmenin kapısında bulunan bir çalışan "sakin eğlenin" uyarısında bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" sözleriyle ünlü iş adamının oğluna hakaret etti.

Sabah gazetesinde yer alan haberine göre; bu sırada ikili arasında arbede yaşanmaya başlayınca mekânda bulunan diğer çalışanlar da Mehmet Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak duruma müdahale etmelerine izin vermedi. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumrukladı.

SALDIRIDA BAYILDI

Aldığı darbeler sonuncunda bayılan Toplusoy, kendisine geldiğinde mekânın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Toplusoy, arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürüldü.

Ünlü iş adamın oğlunun kavga sonrasında üç adet kemiğin kırıldığı belirlendi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darp eden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu.

GÜVENLİKÇİ HAKKINDA 7 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Güvenlikçi D.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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