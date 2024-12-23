Ünlü işadamı Nevzat Aydın konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü işadamı Nevzat Aydın konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da bugün "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli'ne konuşmacı olan Yemeksepeti'nin kurucularından Nevzat Aydın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da bugün "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli'ne konuşmacı olarak katılan işadamı Nevzat Aydın fenalaştı.

Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün öğle saatlerinde "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, Türk girişimci, melek yatırımcı ve filantropist. Aydın, Türkiye'nin ilk ve en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve eski CEO'sudur. Aydın, 2001 yılından bu yana ifa ettiği Yemeksepeti'nin CEO'luk görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrılmıştır.

Ünlü işadamı Nevzat Aydın konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü işadamı Nevzat Aydın konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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