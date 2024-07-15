Ünlü isim gelen adisyona böyle isyan etti. 'Altın yutmuş sanırım'

Artan enflasyon ve ekonomik krize bir de fırsatçılık eklenince kafe ve restoranlarda yaşanan yüksek fiyat artışları vatandaşların cebini yakıyor.

Son olarak İzzet Çapa isimli vatandaş, sosyal medya hesabından bir mekanın toplam 10 bin 380 TL tutan adisyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çapa, bir adet çipura ücretinin Londra, New York, Milano gibi dünyanın en pahalı kentilerinde 40-50 euro ( yaklaşık bin 442- bin 802 TL) arasında değiştiğini belirtti.

“ÇUPRA ÇEYREK ALTIN YUTMUŞ SANIRIM…”

4 bin TL olan çipura balığını çeyrek altınla yarıştıran Çapa, “Çupra çeyrek altın yutmuş sanırım…” ifadelerini kullandı.

“Sonra millet neden Yunan’a gidiyor diye vur kafayı duvarlara?” diyen Çapa, bir çupranın 4000 tl, yani 115 euro olduğunu, bir adet çupranın fiyatının Londra New York Milano gibi dünyanın en pahalı kentlerinde bile 40-50 euro arasında olduğunu ifade etti. Çupraya 115 euro ödemenin adam öpmek olduğunu söyleyen Çapa, “Çupra çeyrek altın yutmuş sanırım…” ifadelerini kullandı.