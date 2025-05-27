Ünlü isimden sosyal medya yorumuna sert cevap: "Mutlu insanlar böyle yapmaz"

36 yaşındaki Ukraynalı koreograf İlona Gvozdyova, Instagram hesabından kendisine “bakımsız ve özensiz” olduğunu söyleyen bir takipçisine dikkat çeken bir cevap verdi. Gvozdyova, “Önceden bu yoruma küfrederdim. Ama artık anlıyorum ki bu, kişinin içsel dünyasıyla ilgili. Sürekli eleştiren, başkalarının kusurlarını arayan kadınlar çoğunlukla kendini kaybetmiş kadınlardır” dedi.

Kiev doğumlu sanatçı, yorumların ekrana yansıyan kısmını da takipçileriyle paylaştı. Gvozdyova’nın bu çıkışı, Ukrayna medyasında geniş yankı buldu.

“GERÇEKTEN MUTLU BİRİ, BAŞKALARINI HEDEF ALMAZ”

İlona Gvozdyova, söz konusu yorumu yazan kadına yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mutlu bir kadın, başkalarının hikâyelerine girip acısını orada kusmaz. O kadın üretir, ışık saçar, yolunu çizer. Mücadele etmez, yaşar.

Bu açıklamasıyla Gvozdyova, sadece kendini savunmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada giderek artan siber zorbalık konusunda da farkındalık yarattı.

“KENDİNE SOR: BUGÜN KENDİM İÇİN NE YAPTIM?”

Ünlü dansçı, eleştiride bulunan takipçisine seslenerek, “Eğer bu sözlerde kendini bulduysan dur ve düşün. Başkalarına kin duymak yerine kendine sor: Ben ne istiyorum? Bugün kendim için ne yaptım?” dedi.

Gvozdyova'nın bu yaklaşımı, sosyal medyada pek çok kadın tarafından destek gördü. Kendi takipçileri arasında olumlu mesajlar paylaşanlar çoğunlukta oldu.

BOŞANMA VE SAĞLIK SORUNLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, Gvozdyova kısa süre önce 10 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu. Şubat ayında ise sağlık sorunları nedeniyle ailesiyle birlikte Truskavets’te rehabilitasyon süreci geçirdiğini açıklamıştı.

Ayrıca, cilt bakımına dair takipçileriyle pratik öneriler de paylaşan Gvozdyova, “kozmetik müdahaleye gerek kalmadan yüzü taze gösterebilmenin yolları var” demişti.