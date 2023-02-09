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Tarkan'dan deprem bölgesine yardım. Ünlü isimler depremzedeler için tek yürek oldu

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası deprem bölgesine yardım için Türkiye tek yürek oldu. Sanatçılar da yardım kampanyalarına katılmaya başladı. Son olarak ünlü sanatçı Tarkan'ında depremin ilk günü depremzedeler için AFAD'a büyük bir yardım yaptığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:57
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Ünlü isimler depremzedeler için tek yürek oldu. Tarkan'dan deprem bölgesine yardım.

Tarkan'dan deprem bölgesine yardım. Ünlü isimler depremzedeler için tek yürek oldu
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgesine de yardım yağıyor.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN SANATÇILAR HAREKETE GEÇTİ

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven yaşanan deprem felaketinde de elini taşında altına koymuş ve hazırlattığı TIR'lar depremden en çok etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır'a ulaştırılmıştı.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın da depremin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulunduğu öğrenildi.

Haluk Levent, deprem dayanışması için ilk desteği veren ünlüleri de açıklamıştı.

İlk arayanın Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu söyleyen Levent, ünlü oyuncunun 200 bin TL bağış yaptığını ve lojistik ihtiyaç için destek sağlayacağını belirtmişti.

Merih Demiral, Burak Deniz, Edis, Bülent Ersoy gibi sanat camiasından isimler bağışlarını AFAD ve Ahbap’a yapmıştı.

Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.

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