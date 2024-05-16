Ünlü kahin Swanson Şampiyonlar Ligi'ni 2025 yılında hangi Türk takımının kazanacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesini nefesleri kesiyor. Şampiyon olacak takım son 2 haftaya girilirken henüz belli olmadı. Galatasaray rakibi Fenerbahçe'den bir adım önde olmasa da Fenerbahçe'nin de şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam ediyor.

Bu hafta Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe ya da son hafta deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor'dan 1 puan alsa bile mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe ise umutlarını koruyor. Bu hafta ezeli rakibini yenmesi durumunda, son karşılaşmasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor ile karşılaşacak. 6 puan almayı planlayan Fenerbahçe küme düşme potasında bulunan Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesiyle sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil etme hakkını şimdiden kazandı. Ünlü kahin Carol Swanson 2020-2021'de Chelsea, 2021-2022'de Real Madrid ve 2022-2023'te Manchester City'nin Şampiyonla8r Ligi Şampiyonu olacağını önceden bilmişti.

Sosyal medyada çıkan iddialara göre; Carol Swanson'un son açıklamasında Trendyol Süper Lig'de rekor üstüne rekor kıran Galatasaray'ın 2025 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını açıkladı. Bu iddia, futbol dünyasında bomba etkisi yaptı. Bu kehanet Galatasaraylıları sevince boğarken, Fenerbahçelileri ise şimdiden kızdırdı.

Saturday Psychics'in makalesinde yazısı bulunan Carol Swanson'un bu kehaneteinin tutup tutmayacağını yeni sezonda göreceğiz.