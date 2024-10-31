Ünlü kahve zinciri iflas mı ediyor? Türkiye'deki mağazalarında binlerce kişi çalışıyor

Türkiye'de İsrail karşıtı protestolarla gündeme gelen ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın karı her geçen gün daha da düşüyor. Starbucks, temmuz-eylül döneminde küresel satışlarının yüzde 7 azaldığını açıkladı. Bu durum, özellikle ABD ve Çin pazarlarında zayıf talep ile ilişkilendiriliyor. Şirketin gelirleri, bu dönemde yıllık bazda yaklaşık 9,1 milyar dolara gerileyerek, piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Kuzey Amerika ve ABD'deki satışlar yüzde 6 düşerken, uluslararası pazarlarda bu oran yüzde 9 olarak kaydedildi. Özellikle Çin pazarında satışlar, yüzde 14'lük bir azalma gösterdi. Bu düşüşler, Starbucks’ın stratejik planlamasında önemli bir etken haline geldi.

SALDIRILAR GELİRİNİ DÜŞÜRDÜ

Starbucks’ın hisse başına karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 80 sente düştü. Şirket, 2024 mali yılı genelinde de karşılaştırılabilir mağaza satışlarının yüzde 2 azaldığını bildirdi. Kuzey Amerika ve uluslararası pazarlar, bu düşüşün en büyük etkenleri arasında yer alıyor.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, müşteri geri kazanımı için köklü değişiklikler yapmaları gerektiğini vurguladı. Şirketin CFO'su Rachel Ruggeri ise uzun vadeli büyüme hedeflerine dönüş beklediklerini belirtti. Ancak, bu süreçte İsrail-Gazze çatışmaları gibi dış etkenlerin şirketin performansını olumsuz etkilediği gözlemleniyor.

Starbucks Türkiye’de 685 mağaza ile hizmet veriyor. Türkiye pazarında, Caffè Latte en çok satan içecek olarak öne çıkıyor. Bu durum, uluslararası zincirin yerel pazar stratejilerinin önemini artırıyor.

Sonuç olarak, Starbucks’ın karşı karşıya olduğu zorluklar, şirketin gelecekteki büyüme planlarını sorgulatıyor. Yönetimin attığı adımlar, markanın pazar rekabetindeki konumunu korumasında belirleyici olacak.