Ünlü kahve zinciri TCDD'den kovuldu. Gerekçe İsrail'e destek

TCDD, tren işletmeciliğindeki yüklenici firmalara, İsrail'e desteğini açıklayan ünlü bir kahve zinciri ürünlerinin kullanılmaması talimatında verdi. O talimat, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın'dan geldi.

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü kahve zinciri TCDD'den kovuldu. Gerekçe İsrail'e destek

TCDD, tren işletmeciliğindeki yüklenici firmalara, İsrail'e desteğini açıklayan Starbucks ürünlerinin kullanılmaması talimatında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks ürünlerinin YHT'den kaldırılması için tüm yüklenici firmalara talimat verdi.

İlgili kararı sosyal medya hesabından duyuran TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum FİLİSTİNLİ kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil’i eleştiren çalışanlarına yönelik mobing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile Şirketimizin herhangi bir sözleşmesi bulunmamaktadır.

Yüksek Hızlı Trenlerimizde kafeteryaların işletmeciliğini yapan yüklenici firmaya, bahse konu kahve üreticisi firmanın ürünlerinin yerine, alternatif ürünlerin yolcularımıza sunulması ile ilgili resmi bildirimde bulunulmuştur.

Necip Milletimiz her zaman zalimlere karşı mazlumların yanında yer almıştır. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak her zaman FİLİSTİNLİ kardeşlerimizin yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

SENDİKAYA DAVA AÇMIŞTI

ABD’li kahve zinciri Starbucks, İsrail’in aralıksız bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi’nde bulunan Filistinliler ile dayanışma mesajı paylaşan “Starbucks Workers United” adlı sendikasına dava açacak. TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın kararı resmi olarak işletmelere böyle bildirildi.

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