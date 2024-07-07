Ünlü kahveci iflas bayrağını çekti. Hadise'nin eski eşine ait

City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (Özyurt AŞ), isimli bir inşaat şirketi, Türkiye genelinde 1.200 adet şubesi bulunan ünlü kahve zinciri Gloria Jean's’in iflasını istedi.

Halk TV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre, alacaklı olduğunu öne süren City Center, Gloria Jean's’in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini istedi. Davanın ilk duruşması 10 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

BİN 200 ŞUBESİ VAR

Önemli bir bölümü Türkiye’de olmak üzere toplamda 1.200 şubesi olan Gloria Jean's, markası, iş insanı Mehmet Dinçerler’e aitti. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, geçen sene mart ayından beri Uğur Bıkım’a ait görünüyor.

KONKORDATO İSTEMİŞTİ

Şarkıcı Hadise ile bir süre evli kalan Mehmet Dinçerler, kendi şirketi dışında ailesine ait Hacı Sayid Baklava için de konkordato isteğinde bulunmuştu.