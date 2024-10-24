Ünlü kaşar markasında rezillik! Gıda ürünlerinde bir skandal daha

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim’den bu yana yaptığı denetimler sonucunda ürünlerinde sağlığı tehlikeye düşürecek madde, taklit ve tağşiş yapan markalar tespit edilerek paylaşılıyor.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan paylaşımlarda 2 Ekim’den bu yana birçok firma ifşa edildi. Özellikle Köfteci Yusuf’taki domuz eti skandalından sonra bakanlığın hileli ürünler kullanan firmaları paylaştığı site yoğun ilgi görmeye başladı.

Bakanlığı hileli ürünleri paylaştığı liste güncellendi. Bu kez bakanlığın listesinde sucuk markası, taze kaşar, zeytin yağı yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede özellikle sıvı yağ markalarının ağırlıklı olması dikkat çekti. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde Vakıfbirlik ve Vakfıkebirlik markalarının 5 litrelik sızma zeytin yağlarında tohum yağları tespit edildi.

SUCUK MARKASINDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Yeni güncellenen taklit ve tağşiş yapanlar listesine giren bir başka ürün ise sucuk oldu. Umut Atılgan Et ve Et Ürünleri markasına ait Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda uygunsuzluk tespit edildi. Markanın Afyonkarahisar merkezli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan aynı listede Arabacıoğlu markasının haşhaş ezmesinde ise yer fıstığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaştığı listede en dikkat çeken ürün ise taze kaşar oldu.

KAŞARIN İÇİNDE BİTKİSEL YAĞ ÇIKTI

Yeni güncellenen listede Sütçübey Süt Ve Süt Ürünleri İml. Nak. Gıda Tar. Hayv. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. şirketine ait Emirdağ markalı taze kaşar peynirlerinde uygunsuzluk tespit edildiği açıklandı. Emirdağ taze kaşar peynirinde nem oranı yüksek bulunurken ayrıca içerisinde bitkisel yağ tespit edildi.