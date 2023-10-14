Ünlü komedyen annesine sevgili arıyor

ABD'li komedyen ve oyuncu Pete Davidson, annesine "iyi bir erkek arkadaş" bulmak istediğini açıkladı.

Ünlü komedyen annesine sevgili arıyor

Kim Kardashian, Emily Ratajkowski ve Ariana Grande gibi ünlü kadınlarla yaşadığı birlikteliklerle tanınan komedyen Pete Davidson, bu hafta sonu “Saturday Night Live”ın 49. sezon galasında annesinin de seyirciler arasında olacağını söyledi.

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Annesi hakkında ünlü sunucu Jim Fallon’a konuşan Davidson, “Çok heyecanlı. Aslında o da neredeyse benim kadar çok kez gösteriye çıktı! Her zaman buna hazır. Ve gerçekten heyecanlıyım çünkü annemin flört edebileceği birini bulmaya çalışıyorum.” dedi.

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Annesinin 23 yıldır kimseyle birlikte olmadığını söyleyen komedyen, “Yani evet! O iyi bir av” diye ekledi.

Davidson ayrıca, Fallon’un programına son çıkışından hemen sonra Hollywood senaristlerinin grevinin prodüksiyona duraklama getirdiği konusunda da şaka yaptı.

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Ünlü komedyen, “Komik, ne zaman üzerinde gerçekten çok çalıştığım ve gerçekten gurur duyduğum bir şey olsa, ya ulusal bir salgın olur ve ‘Sana prömiyer yok!’ derler ya da sonra yazarlar greve giderler.” şeklinde konuştu.

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