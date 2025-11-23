Ata Demirer, Temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile yeni ilişkisini duyurmuştu.

Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Demirer, son dönemde sevgilisiyle çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

Çift, en son Paris’te romantik bir tatil yaptı ve kırmızı kalp emojileriyle süsledikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

İşte o görüntülerden bazıları…

Ata Demirer, aşk hayatındaki bu güzel gelişmenin yanı sıra son aylarda verdiği 30 kiloyla da magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

“Mide küçültme” ya da “bağırsak temizliği” gibi iddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü komedyen, değişimin tamamen sağlıklı beslenme, glisemik indeks kontrolü, insülin direncini kırma, düzenli spor ve disiplin sayesinde gerçekleştiğini, sürecin yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü anlattı.

Son görüntülerinde fit ve enerjik haliyle dikkat çeken Demirer, hem yeni aşkı hem de bambaşka görünümüyle takipçilerinin beğenisini topluyor.